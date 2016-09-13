林俊傑深夜宣布「定」下來 報喜訊粉絲好激動
JJ林俊傑自2011年加盟華納唱片後，也將經紀約交給華納管理，人氣水漲船高，且6年來2度金曲封王，成績好得不得了，吸金超過12億，是華納唱片的金雞母之一，而JJ在今年6月再奪金曲歌王後，宣布休假1年，然不發唱片仍有忙不完的事，其中一項大事，便是與華納約滿後的去向，而思量了3個月，昨天深夜林俊傑在臉書宣布「定下來」，確定續留華納。
林俊傑合約期滿，華納先一步釋出善意，慰留歌王，而JJ今年7月出席活動時，表示雖不急著下結論，但強調跟老東家合作互動一切都好，而昨晚他宣布喜訊，貼出與唱片公司老闆陳杉澤的合照，結束外界2個多月來的猜測，只見陳杉澤手中拿著「合約書」，JJ則寫道：「我的專輯就交給你了，My new record deal！(我的新唱片合約)」，陳杉澤也留言回應：「我努力努力！」，最期待的莫過歌迷，因為合約敲定，表示華納將進一步安排歌王的工作事宜，新專輯指日可待。
(中時電子報)
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