杯葛林全施政報告 藍委靜坐抗議

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立法院新會期13日開議，行政院長林全上台施政報告，國民黨立委高舉「內閣改組」標語在議場中央靜坐抗議。(姚志平攝)

為杯葛行政院長林全施政報告，國民黨立委靜坐抗議。（周思宇攝）

行政院長林全今赴立法院進行施政報告。不過，由於不滿蔡政府施政，國民黨立委上午佔據議場台前，高舉標語，並喊出「內閣不改組，林全就下台」、「官員耍寶，台灣不保」、「施政軟趴趴，台灣被打趴」，隨後便席地而坐，靜坐抗議。

對此，立法院長蘇嘉全也向台下藍委喊話，希望能維持立法院高議事品質。林全則在藍委「無聲抗議」下進行施政報告。

(中時)