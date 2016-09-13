國是論壇藍委登記踴躍 籲內閣改組
國民黨立法院黨團首席副書記長王育敏說，總統蔡英文執政以來，各項民調都反映出人民對內閣不再信任，不抱任何期待，強烈呼籲行政院長林全的內閣必須改組，讓台灣不要再停滯。
立法院今天是第9屆第2會期的開議日，在國是論壇的時間，國民黨立委登記發言非常踴躍，17位登記發言的立委，國民黨籍就占了16位，僅1位是民進黨籍的陳歐珀。而多數國民黨立委的發言，都是針對內閣的滿意度、執政髮夾彎等問題，呼籲內閣需要改組。
王育敏呼籲林全內閣必須改組，必須讓對的人在對的位置上，才能讓台灣不再停滯不前。
國民黨立委黃昭順也表示，蔡政府這100多天除了鬥爭再鬥爭以外，就是政策髮夾彎，拒絕所有溝通，民生經濟議題根本毫無章法。
國民黨立委許淑華則舉出現在的兩岸狀況說，兩岸政策的不明，引發民眾諸多負面的評價，但面對兩岸關係的倒退，新政府卻企圖以推動新南向政策，來作為解藥，如果要進提對等的互動，台灣需具備的政治籌碼，新政府準備好了嗎？1050913
(中央社)
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