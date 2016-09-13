一銀盜領案 安德魯及2車手遭起訴
一銀ATM盜領案台北地檢署今天上午偵結，目前在押的拉脫維亞籍安德魯，羅馬尼亞籍的潘可夫、米海爾3嫌，被依詐欺等罪提起公訴，下午1時30分法務部將召開記者會對外說明。
這起案件發生在7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行的提款機不斷吐鈔，且有兩名竊賊疑似心虛逃逸，警方獲報後向一銀詢問，才知事態嚴重，全案因此爆發。
警方調查，一銀旗下20家分行、34台ATM疑似遭到異常盜領，可能是遭植入惡意程式，由犯罪集團遠端操控，再由入境台灣的外籍車手提領款項。
檢警發現共有17名外籍犯嫌涉案，但僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（Colibaba Mihail）及潘可夫（Niklae Penkov）3人相繼在宜蘭、台北市區飯店落網，其餘14名在案發後已搭機潛逃出境。
3嫌遭逮後，檢方認為有串證、逃亡之虞，7月18日向台北地方法院聲押獲准。羈押近2個月後，北檢今天上午偵結，依詐欺等罪提起公訴。
北檢表示，下午1時30分統一由法務部召開記者會針對罪名、案情等細節對外說明，並由部長邱太三同步表揚案中「見義勇為」的民眾。
至於遭盜領的新台幣8390萬元，7月17日先在車手落網的飯店起出6024萬元，20日又在內湖區西湖公園旁找到約1263萬900元，但迄今仍1000萬元下落不明，檢警不排除已被帶往國外或花用完畢，至於查獲的贓款，目前已經存入北檢專戶。1050913
(中央社)
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