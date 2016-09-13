颱風莫蘭蒂逼近 阿里山森鐵停駛2日

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強颱莫蘭蒂暴風圈朝巴士海峽接近，台灣今天上午發布陸上颱風警報，台灣鐵路管理局今天表示，阿里山森林鐵路本線及支線14、15日2天全面停駛。

氣象局表示，強颱莫蘭蒂暴風圈朝巴士海峽接近，對台灣東半部、巴士海峽和台灣海峽南部海域構成威脅，氣象局昨天已發布海上颱風警報，陸上颱風警報在上午8時30分發布。

台鐵表示，阿里山森林鐵路本線（嘉義至奮起湖），以及森林鐵路支線，包括阿里山至沼平、祝山、神木線今天都正常行駛。

由於氣象局預測颱風影響台灣最明顯的時候是明天，加上颱風出海後，可能帶來豪雨，因此森林鐵路本線及各支線14、15日2天全面停駛。

台鐵表示，有關列車停駛退票及退費或改乘等票務資訊，可電洽阿里山森林鐵路嘉義售票處，或者是沿線的北門、奮起湖及阿里山等車站查詢。1050913

(中央社)