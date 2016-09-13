秋節返鄉探親掃墓 韓民族大遷徙啟動
南韓稱為「秋夕」的中秋節連假，也是所謂返鄉探親掃墓的「民族大遷徙」今天啟動，據韓國交通研究院今天發布調查結果顯示，中秋節期間南來北往的流動人口將達3752萬人次。
南韓聯合新聞通訊社引述韓國道路公社預測，全國各高速公路今晚7至8時左右運量將達高峰，從首爾駕車到釜山預計需要6小時10分鐘。
今天1天離開首都地區的車輛約達50萬輛，進入首都地區的達41萬輛。進城客流將於今天下午6至7時左右達到高峰，晚間8至9時左右有所減少。
國土交通部將13至18日設定為中秋節特別交通對策期間，增加公共交通工具班次，以緩解因「民族大遷徙」而導致的擁堵現象。
另外，預計13至18日仁川國際機場旅客吞吐量將達98萬6344人次。1050913
(中央社)
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