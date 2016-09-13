全裸女版莎劇暴風雨 紐約戶外上演

我要評比

美國劇團Torn Out Theater在紐約布魯克林區展望公園（Prospect Park）褪去衣衫，解放身體，詮釋全裸女版的英國大文豪莎士比亞名劇「暴風雨」。

路透社和紐約部落格Gothamist報導，紐約劇團Torn Out Theater與戶外女性裸體通俗小說賞析社（The Outdoor Co-Ed Topless Pulp Fiction Appreciation Society）合作，10日在布魯克林展望公園演出與眾不同的「暴風雨」（The Tempest）。

這場免費表演背後的理念是透過說故事和劇場的方式，傳達熱愛自己身體的訊息。

導演史崔特（Pitr Strait）表示，他一開始對這齣劇有點擔心，但幸好一切都很順利。

史崔特說：「就連我在第一次排練時都有些緊張，不過幾分鐘後我開始覺得很正常，正常到當演員穿上衣服時，反而看起來很奇怪。」

這個劇團為了全裸演出，還必須獲得批准。

飾演精靈愛瑞兒（Ariel）的演員羅恩（Reanna Roane）說：「有點像是你可以感覺到翻開了新的扉頁。」

史崔特說：「有些人會覺得有點奇怪，這在我們預料之內。我們知道這個表演會帶給觀眾震撼，讓觀眾開始質疑某些事。」（譯者：中央社陳昱婷）1050913

(中央社)