1分鐘就能懂 一銀ATM盜領案大事記

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台灣台北地方法院檢察署今天上午偵結第一商業銀行股份有限公司ATM（自動櫃員機）盜領案，以下為一銀盜領案大事記：

--105年7月6日至9日，13名外籍嫌犯分批搭機從國外入境，來源地包括香港、土耳其、杜拜、宿霧和雪梨。

--7月10日至11日，嫌犯利用週日和週一凌晨，銀行無人上班，2人到3人一組，分批搭計程車或租車前往第一銀行位於台北市、新北市和台中市各分行，在沒插卡、沒碰觸ATM情形下，讓ATM持續吐鈔，盜領超過新台幣8000萬元。

12名外籍嫌犯領錢後分批搭機離開台灣，目的地包括香港、土耳其、韓國和杜拜。

--7月11日，拉脫維亞籍男子安德魯（Peregudovs Andrejs）傍晚自杜拜搭機抵達桃園，接手處理款項。12日上午將贓款裝在黑色手提袋中，搭計程車前往台北市內湖區西湖公園，藏在公園隱蔽處。

--7月12日至13日，俄羅斯籍男子巴比（Babii Evgenii）將贓款6000多萬元分裝進3個行李箱，在12日和13日傍晚，分2次將3個行李箱藏在台北車站地下1樓置物櫃。巴比隨即在13日晚間出境，搭機前往加拿大。

--7月13日，新北市調查處發現遭盜領的ATM被植入惡意程式，名稱分別為「cnginfo.exe」（功能為讀取ATM內部資料）、「cngdisp.exe」（功能為執行吐鈔）、「sdelete.exe」及批次檔「cleanup.bat」（功能為刪除上述兩程式），遭駭ATM會依程式指令吐鈔後自刪檔案。

--7月14日，第一銀行算出遭盜領金額確切數字，共22家分行的41台ATM遭盜領，遭盜領金額8327萬7600元。

--7月16日，羅馬尼亞籍米海爾（Colibaba Mihail）、摩爾多瓦籍的可夫（Niklae Penkov）搭機抵台，前往台北車站取出巴比放在置物櫃的贓款。

--7月17日，安德魯下午在宜蘭吃飯時，被休假中的台北市警局公關科警務正宋俊良及當地派出所合力逮捕。警方傍晚在台北維多利亞飯店逮捕米海爾和潘可夫，起獲贓款6024萬元。

--7月18日，調查局新北市調處查出，第一銀行發生ATM盜領案時，台北總行電腦伺服器與倫敦分行出現異常連線，約談一銀倫敦分行主管。

--7月19日，北院裁定安德魯、米海爾和潘可夫羈押禁見。

--7月20日，警方在西湖公園旁步道入口，找到裝著1263萬900元贓款的黑色手提袋，仍有1000多萬元贓款下落不明。

--9月13日，北檢偵結，依詐欺等罪嫌，對安德魯、米海爾、潘可夫提起公訴。1050913

(中央社)