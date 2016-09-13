向北韓示威 美B-1轟炸機飛越南韓

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我要評比

北韓9日進行第5次核武測試、加劇南北韓緊張情勢後，美國今天上午出動2架B-1「槍騎兵」戰略轟炸機，穿越南韓上空，一方面向北韓展現武力，同時展現美國與盟友南韓團結一致。

這2架美軍轟炸機低空飛越南韓烏山空軍基地（Osan Air Base）。這座基地距分隔兩韓的非軍事區（Demilitarised Zone）有77公里，與南韓首都首爾相差近40公里。

美軍原訂昨天派遣轟炸機飛越南海，卻因關島天候惡劣而延遲。美軍將B-1轟炸機部署在關島。

韓聯社（Yonhap）說，側風過大，導致戰機難以起飛。

美聯社說，這2架轟炸機任務完成後，有望返回關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），而不會降落南韓。1050913

(中央社)