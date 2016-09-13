向北韓示威 美B-1轟炸機飛越南韓
北韓9日進行第5次核武測試、加劇南北韓緊張情勢後，美國今天上午出動2架B-1「槍騎兵」戰略轟炸機，穿越南韓上空，一方面向北韓展現武力，同時展現美國與盟友南韓團結一致。
這2架美軍轟炸機低空飛越南韓烏山空軍基地（Osan Air Base）。這座基地距分隔兩韓的非軍事區（Demilitarised Zone）有77公里，與南韓首都首爾相差近40公里。
美軍原訂昨天派遣轟炸機飛越南海，卻因關島天候惡劣而延遲。美軍將B-1轟炸機部署在關島。
韓聯社（Yonhap）說，側風過大，導致戰機難以起飛。
美聯社說，這2架轟炸機任務完成後，有望返回關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），而不會降落南韓。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。