外勞聚眾鬥毆 桃園警方快打部隊壓制

外勞在小吃店扭打成一團。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢區中平路11日晚間有7名菲律賓外勞因口角聚眾鬥毆，從小吃店外打到小吃店內，眾人扭打在一塊，還拿店內椅子逞兇，中壢警分局獲報後出動快打部隊，壓制7名菲勞，7人互不提告，訊後依社會秩序法依法函送偵辦。

(中時)