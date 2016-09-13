法總統女兒遭詐騙 房租押金全沒了
據法國八卦雜誌《近距離》（Closer）報導，總統奧朗德的小女兒芙蘿拉（Flora）9月初時遭到詐騙，預估損失將近8萬6千台幣（2400歐元）。
據了解，總統千金從網路上找到了一間大約12坪、帶傢具、一個月要價4萬3台幣（4800歐元），且在巴黎市地理位置相當好的小公寓，前部長蒙特布林曾在同一條街上住過。當總統千金看房子時，她並無察覺有任何異狀，而且她還要求她母親、法國環保部長羅亞爾為她作擔保人。就在看完房子覺得一切都沒問題後，芙蘿拉就開始著手將各種手續完成，並將相當於兩個月包含押金的房租，匯到房東的戶頭裡。
可就在她以為一切都搞定，準備在母親的陪同下將個人物品搬進公寓時，卻發現公寓的門是鎖著的，而房東也不見蹤影了。文中指稱，芙蘿拉很快就反應過來自己受騙，且立即向警方報案，希望能即早抓到這名騙子拿回損失的錢財。
(中時電子報)
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