中秋獻愛》「貢寮環保公園」心型地景愛意濃！

貢寮環保公園。（新北市綠美化環境景觀處提供）

新北市貢寮區內最大座的公園-環保公園，占地約4.5頃，其緊鄰著貢寮火車站及貢寮老街，是人來人往的遊客們必經的重要觀光景點。而在這象徵月圓人團圓的中秋佳節前夕，新北市政府綠美化環境景觀處運用變葉木、錦葉紅龍草、金露花、紅葉鐵莧、朱蕉、錫蘭葉下珠、薄荷、左手香、迷迭香、九層塔、萬壽菊等香草植物等各種植栽替環保公園換上新妝，展現亮麗繽紛的新氣象。

環保公園原為大面積草坪，植栽比例較少，但今年市府景觀處巧用流線與色彩的互相搭配，在公園寬廣的地坪上，以植栽拼織出充滿濃濃愛意的地景藝術，巨大的雙色愛心圖樣，緊連相依，象徵著人與人之間心心相印，呼喚遠在異鄉的遊子們，在這中秋佳節返鄉團圓。公園附近的貢寮里里長楊石塗及吉林里里長簡束卿都異口同聲地讚許市府景觀處大力協助公園景觀再造，讓原本單調的景色煥然一新，變成當地的一處特色景點，吸引愈來愈多里民及遊客來到公園散步休閒。另外貢寮區長陳文俊表示感謝市府景觀處在中秋前夕巧手運用色彩繽紛的植栽營造出如此寓意豐富的美景，讓今年貢寮的中秋節增添浪漫溫馨的氣氛，更顯得意義非凡。

綠美化環境景觀處處長謝宏偉表示，市府多年來積極在新北市境內主要道路、公園、綠地、閒置空地等空間進行綠美化改造，提升整體市容景觀及環境生活品質，將新北市營造成自然、美麗、色彩繽紛的宜居城市，而未來仍將持續為市民創造更優質的生活環境。

(中時電子報)