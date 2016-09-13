遠東巨城打造全台規模最大室內解謎競賽「the Town」 15日起登場
迎接中秋節4天連續假期，遠東巨城購物中心首次與多個密室逃脫工作室攜手合作，打造全台規模最大的室內解謎競賽「巨城the Town」，邀請尋寶者15日起18天組隊進城動腦尋
寶，體驗不一樣的劇情解謎遊戲。
遠東巨城購物中心 (Big City)表示，「巨城the Town」突破以往密室逃脫規格，利用賣場千坪室內空間，貫穿4個樓層，將層層關卡置入購物中心各個角落，透過劇情設計及特色關卡設置，把「城鎮小市集」、「四行倉庫」、「THE神秘協會」等實境場景搬入，營造神祕而夢幻的城鎮。
「巨城the Town」現場提供每組報名的玩家一本解謎手冊，參加團隊要在限時內破解城鎮委託的任務，只有一組人能在最後成為勝利者並成功帶走寶物。
遠東巨城購物中心指出，15日至10月2日每天3場，每場約兩小時開放上限10組，每組4人至6人。
(工商)
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