捷運松山新店線異常 建議避開2轉乘站

台北捷運松山新店線今天凌晨起發生異常，小南門至中山站班距約28分鐘，由於異常區間包括西門站和中山站兩個轉乘站，台北捷運公司建議旅客避開這兩站，改在其他轉乘站換車。

台北捷運公司表示，今天凌晨4時12分時，因軌道維修工程車於小南門站往松山方向車輪脫離軌道，目前松山新店線小南門至中山站採單線雙向運轉，班距約28分鐘。

異常區間內的西門站和中山站兩個轉乘站，雖其他路線仍照常運行，但因西門站位於異常區間中間，旅客抵達不易，中山站則較擁擠，北捷建議平常在此換車的旅客避開，選擇其他轉乘站換車。

北捷建議，若是從淡水或新北投往松山方向旅客，可在民權西路站換乘橘線，再於松江南京站換乘往松山站方向的松山新店線。

若旅客從松山到南京復興站出發，往南勢角、頂埔、淡水或新店方向，建議在松江南京站下車換乘橘線，往淡水方向可再於民權西路站轉乘紅線；往頂埔方向於忠孝新生站換乘板南線；往新店方向可在古亭站換乘松山新店線。

若旅客從新店或小碧潭出發，往頂埔、南港展覽館、淡水、象山或松山方向，建議在古亭站轉乘橘線，往淡水方向可再於民權西路站轉乘紅線；往松山方向在松江南京站換回松山新店線；往頂埔或南港展覽館方向於忠孝新生站換乘板南線；往象山方向於東門站換乘紅線。

若從南勢角出發，往頂埔方向，建議搭到忠孝新生站再換板南線；往松山方向則在松江南京站再換乘。

若是從南港展覽館至忠孝復興出發，往新店方向旅客，可在忠孝新生站換橘線，再到古亭站換乘松山新店線往新店。

若從頂埔到台北車站出發旅客，往新店方向可在台北車站換乘紅線，再於中正紀念堂換搭往新店方向列車；往松山方向旅客則可在忠孝新生站換橘線，再於松江南京站換乘。1050913

(中央社)