捷運松山新店線異常 建議避開2轉乘站
台北捷運松山新店線今天凌晨起發生異常，小南門至中山站班距約28分鐘，由於異常區間包括西門站和中山站兩個轉乘站，台北捷運公司建議旅客避開這兩站，改在其他轉乘站換車。
台北捷運公司表示，今天凌晨4時12分時，因軌道維修工程車於小南門站往松山方向車輪脫離軌道，目前松山新店線小南門至中山站採單線雙向運轉，班距約28分鐘。
異常區間內的西門站和中山站兩個轉乘站，雖其他路線仍照常運行，但因西門站位於異常區間中間，旅客抵達不易，中山站則較擁擠，北捷建議平常在此換車的旅客避開，選擇其他轉乘站換車。
北捷建議，若是從淡水或新北投往松山方向旅客，可在民權西路站換乘橘線，再於松江南京站換乘往松山站方向的松山新店線。
若旅客從松山到南京復興站出發，往南勢角、頂埔、淡水或新店方向，建議在松江南京站下車換乘橘線，往淡水方向可再於民權西路站轉乘紅線；往頂埔方向於忠孝新生站換乘板南線；往新店方向可在古亭站換乘松山新店線。
若旅客從新店或小碧潭出發，往頂埔、南港展覽館、淡水、象山或松山方向，建議在古亭站轉乘橘線，往淡水方向可再於民權西路站轉乘紅線；往松山方向在松江南京站換回松山新店線；往頂埔或南港展覽館方向於忠孝新生站換乘板南線；往象山方向於東門站換乘紅線。
若從南勢角出發，往頂埔方向，建議搭到忠孝新生站再換板南線；往松山方向則在松江南京站再換乘。
若是從南港展覽館至忠孝復興出發，往新店方向旅客，可在忠孝新生站換橘線，再到古亭站換乘松山新店線往新店。
若從頂埔到台北車站出發旅客，往新店方向可在台北車站換乘紅線，再於中正紀念堂換搭往新店方向列車；往松山方向旅客則可在忠孝新生站換橘線，再於松江南京站換乘。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。