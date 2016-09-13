林依晨上演料理台震 鳳小岳笑稱享受
藝人林依晨首度攜手男星鳳小岳合作愛情片「我的蛋男情人」，兩人在片中有多場親密吻戲，甚至在餐廳廚房上演「料理台震」，震到桌上東西都落下，鳳小岳笑說，這場戲很享受。
林依晨繼電視劇「我可能不會愛你」、電影「追婚日記」後，首度攜手男神鳳小岳，推出愛情浪漫喜劇新作。片中兩人飾演的情侶，有多場浪漫吻戲及床戲，這也是林依晨在婚後，少數的大量親密戲拍攝鏡頭。
兩人在劇中到哪都可以親，鳳小岳飾演天菜主廚，自然少不了在廚房的親密對手戲。一場林依晨帶著汽泡酒到廚房找鳳小岳的戲，兩人乾柴遇上烈火、深情擁吻，上演「料理台震」，震到桌上雞蛋都滾落地上。林依晨說，「當下我們都很投入，對彼此都覺得很安心。」鳳小岳則笑說，「超享受。」
兩人雖是首次合作，卻相當有默契，在拍攝北歐雪地之吻前，林依晨對鳳小岳說，「我信任你，我把我自己交給你。」之後，兩人拿出專業態度、直接上場，拍了一、兩次就完成，互動火花十足。
「我的蛋男情人」故事講述現代都會女性努力工作，愛情卻亮起紅燈的困境，片中梅寶（林依晨飾）為了尋找幸福，為「蛋」（小孩）與時間賽跑，接連碰上「蛋男」1號、2號、以及3號天菜主廚阿始（鳳小岳飾），展開一場尋找真命天子之旅。
「我的蛋男情人」於9月23日在台上映。1050913
(中央社)
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