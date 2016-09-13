烏坎爆發警民衝突 傳數十名村民受傷
中國大陸廣東省烏坎村爆發警民衝突。當地村民說，大批鎮暴警察今天凌晨進村，以擾亂秩序罪名逮補了10多名村民，期間有數十名村民受傷。
不願具名的烏坎村民上午接受中央社記者長途電話訪問時說，目前村內氣氛緊張，鎮暴警察與村民在各巷口對峙。
他說，鎮暴警察堵住各巷口，村民如果留在巷口以內是安全的。
他說，今天凌晨，大批看似是鎮暴警察的人進村，與村民爆發衝突，但他不知道他們是警察抑或是武警。
這名村民表示，他當時沒有出去參與衝突，但有村民說數十名村民被鎮暴警察射傷，身上有被射傷的「洞」。
官方香港電台報導，武警向村民發射疑似橡膠子彈。
這名村民還說，除了1名約80歲的老人受傷程度較嚴重外，其他人都只是輕傷。
這名曾活躍於追回烏坎土地的村民說，他不參與衝突，是因為他與部分村民就村主任林祖鑾（又名林祖戀）坐牢一事有不同看法。
另據港台的報導，陸豐市當局今晨派遣武警等進入烏坎村，以涉嫌聚眾擾亂公共場所秩序等罪名拘捕了13名村民。
林祖鑾上週因為收受賄賂罪名，被判監3年1個月，其後有村民連日來發動示威遊行，要求當局釋放林祖鑾。1050913
(中央社)
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