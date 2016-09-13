林全推兩岸兩會良性對話與一例一休

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行政院長林全今天施政報告指出，一例一休的規範，是現階段最務實可行做法；並表示，兩岸兩會機制良性對話，建立一致性、可預測、可持續的兩岸關係。

林全上午送抵立法院的施政口頭報告表示，為落實勞工週休2日，採取一例一休的規範，這是在保障勞工權益的前提下，合理兼顧企業運作彈性，是現階段最務實可行的做法。

他說，另為保障勞工最低生活水準，將研議最低工資法制，整合職涯輔導、就業媒合、職業訓練體系，並推動中高齡就業專法法制化，協助青年與中高齡者就業。

促進轉型正義，深化民主改革，林全說，將逐步完成「落實原住民族基本法」、「達成原住民族的歷史正義」、「建立原住民族的自治基礎」三大目標。另外，「原住民族自治法」、「原住民族土地及海域法」、「原住民族語言發展法」，將盡速送立法院審議。

「兩岸穩定發展，對等尊嚴交流」，林全表示，政府將以「維持現狀」為核心理念，致力維繫兩岸和平穩定發展，唯有兩岸和平發展，求同存異，互相理解，雙方才能共創雙贏。

林全表示，將依「公開透明、人民參與、國會監督」原則，完善協商法制基礎，持續推動兩岸互動與協商，在對等與尊嚴基礎上，秉持溝通、誠信的態度面對問題，並透過兩岸兩會機制進行良性對話，建立一致性、可預測、可持續的兩岸關係。

「捍衛南海主權，積極解決爭議」，林全說，將依據「擱置爭議，共同開發」方式，未來應以平等地位納入相關多邊爭端解決機制，針對南海環境保護、科學研究與打擊海上犯罪等非傳統安全議題，建立協調及合作的機制，並在平等協商的基礎上，與相關國家共同促進南海區域的和平與穩定。1050913

(中央社)