張小月：希望監督條例早日通過

我要評比

行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，兩岸監督條例是應要優先處理，既然民眾認為兩岸簽署相關協議要監督，希望監督條例早日通過。

立法院新會期開議，民主進步黨將兩岸協議監督條例草案列為優先法案。

至於觀光業昨天上街遊行，張小月在立法院受訪表示，陸委會與相關部會非常努力。觀光客到台灣，對增進兩岸人民了解非常重要，政府相關部門都在努力。

她說，短期方面，碰到困難的業者要紓困；中、長期方面，觀光面臨結構性調整，要永續經營，這部分政府有很多方案在努力。1050913

(中央社)