海上陸上颱風警報　2016地景藝術節活動暫停

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因應莫蘭蒂颱風來襲，中央氣象局13日上午8時30分發布海上陸上颱風警報，桃園市政府宣布2016地景藝術節13日的活動暫停1天，活動交通接駁全面停駛，呼籲民眾不要在颱風時進入展區，將視颱風動向另行公布開放時間。

(中時)