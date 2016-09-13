帶女兒太操神瘦3kg 伊能靜勇自揭胖瘦對比照

伊能靜勇自揭胖瘦對比照。（圖／取材自微博）

伊能靜有女萬事足。（圖／本報系資料照片）

伊能靜6月在美生下女兒「小米粒」，二度當媽的她難掩喜悅，時常分享小米粒的成長點滴，她的產後身材也備受關注，上月底伊能靜大方公開體重，坦白體重58公斤、誓言3個月甩肉5kg，不過伊能靜親帶小米粒實在太操，不到半個月的時間她就瘦了3公斤。

伊能靜有女萬事足，不過自我要求嚴格的她，對自己身材依舊抱持著完美主義，要求自己快走為主，再搭配飲食、按摩剷肉，不過伊能靜昨晚在微博透露，因為日前她帶女兒的方式不對「米粒媽被整的瘦了快三公斤」，伊能靜也勇揭自己的胖瘦對比照，希望勉勵自己維持住身材。

當媽的希望瘦，伊能靜則有感而發，喊話小米粒「妳要頭好壯壯喔」，字裡行間散發滿滿母愛。

(中時電子報)