林全施政報告 國民黨團會做出反應
中國國民黨立法院黨團副書記長李彥秀今天表示，行政院長林全施政報告時，國民黨團會做一些反應，讓林全知道人民反彈及政府缺失，包括一些不適任閣員。
立法院第9屆第2會期開議，邀林全施政報告並備質詢。國民黨團上午舉行黨團會議，討論是否要杯葛林全施政報告。
李彥秀表示，大部分國民黨籍立法委員都已登記國是論壇，希望透過發言，讓坐在議場的林全及各部會首長好好聽到新政府上任4個月期間所有缺失，還有讓人民反彈的政策。
國民黨團書記長江啟臣說，會盡在野黨該盡的責任，也會表達國民黨團對整個施政報告不滿的立場，還有對施政內容、品質及績效，表達在野黨不滿及不能接受的立場。
他說，反對黨表達反對本來就合理，反對理由絕非隨便羅織，林全內閣施政品質民意調查下跌，過半民眾對未來施政沒信心，作為在野黨當然要表達不滿與反對，會要求內閣快改組，不改組就自己下台，這是國民黨團最大訴求。
17名登記國是論壇發言的立委，國民黨籍占16人，多數發言主要是針對內閣滿意度問題、執政髮夾彎等，紛紛建議內閣需改組。1050913
(中央社)
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