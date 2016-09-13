颱風逼近 桃園地景藝術節活動暫停一天

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莫蘭蒂颱風逼近，桃園地景藝術節今天活動暫停一天，桃園市府和各區公所災害應變中心同步三級開設。

桃園市政府今天指出，依中央氣象局預測，今天上午8時30分發布陸上颱風警報，桃園市尚未進入莫蘭蒂颱風陸上颱風警報警戒區域範圍，但桃園市府和各區公所災害應變中心同步三級開設。

另外，因應陸上颱風警報發布，桃園地景藝術節活動暫停一天（上午9時至下午6時），今天活動交通接駁車將停駛，為安全考量，也請民眾勿於颱風期間進入展區，活動開放時間將視颱風動向另行公布。1050913

(中央社)