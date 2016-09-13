道瓊 9月魔咒 法人：多元配置致勝關鍵

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康和投顧指出，自道瓊指數創立以來，每年9月平均跌幅達1.1%，素有「9月魔咒」之說，儘管9月市場表現較為疲弱，但採多元配置，不失為最佳投資時點。

康和投顧統計，過去20年，9月美股下跌機率45%，債市則為30%，若9月進場投資至年底，美股正報酬機率達8成，同時投資於股債的正報酬機率雖僅7成。

康和投顧產品經理林映汝提醒，9月至年底市場變數仍多，尤其是11月美國總統大選，是否成為市場黑天鵝難以預料。未來市場將持續波動，面對低成長、負利率及高波動的投資環境，著重風險管理的多元配置基金，將是減緩投資組合下檔衝擊的好選擇。

林映汝表示，9日VIX指數達到17.5，為6月英國脫歐公投後新高點，美聯邦準備理事會（Fed）升息動態，是目前影響市場關鍵議題，此外，9月仍有其他央行利率決策及國際性會議，都將左右近期市場方向。

康和投顧總代理凱敏雅克資產管理公司認為，英國脫歐公投後，全球股市在央行政策挹注下，獲得短期支撐。然而極寬鬆的貨幣政策，未能真正提振經濟成長，導致央行必須推出更多量化寬鬆政策，甚至採取負利率，政策效應持續遞減。

因此，央行政策失靈，經濟方面的低成長引發政治風暴，11月美國總統大選將是未來重要關鍵之一，而英國脫歐公投敲醒的警鐘，反倒讓歐元區成員國更加團結。1050913

(中央社)