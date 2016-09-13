C肝自癒率低 醫師籲病患不要拖

C型肝炎是台灣盛行的肝病之一，疾病管制署調查發現高盛行率地區集中在中南部沿海及部分原住民社區。因自癒機率較低，奇美醫學中心肝膽胃腸科主治醫師馮意哲呼籲病患要接受治療，否則可能導致惡化。中央社記者楊思瑞攝 105年9月13日

C型肝炎是台灣盛行的肝病之一，疾病管制署調查發現高盛行率地區集中在中南部沿海及部分原住民社區。因自癒機率較低，醫師呼籲病患要接受治療，否則可能導致惡化。

奇美醫學中心肝膽胃腸科主治醫師馮意哲表示，C型肝炎的傳染途徑是血液傳染，凡是會造成傷口或導致黏膜破裂等見血行為，如刺青、針灸、穿體洞、共用刮鬍刀或牙刷、使用消毒不潔的針具刀具、或毒癮者共用針頭等，都可能感染到C型肝炎。

馮意哲指出，約有3/4的C型肝炎患者不會有症狀，約1/4會有輕微的疲累、虛弱或感到腹部不適、沒胃口、體重減輕等。統計上約有80%病人可能在6個月後轉成慢性C型肝炎；慢性C型肝炎若不治療，約25%的患者會在20至30年內轉成肝硬化。

他說，過去10、20年來治療C型肝炎是以長效型干擾素加口服藥物治療，效果雖不錯、且健保全額給付，但可能在治療過程中出現副作用；有部分病人因無法承受副作用而中途放棄治療，還有人因有其他疾病，不適合接受干擾素治療。

馮意哲指出，近年有新的C型肝炎全口服藥物問世，副作用較少、且接近90%至95%病人的病毒會完全消失；但藥價較為昂貴，健保署還在規劃是否提供給付。

他說，慢性C型肝炎的自癒率非常低，所有患者都應接受醫師評估，確認是否需要積極治療。就算治療成功，仍要定期回診追蹤，才較能保持健康。1050913

(中央社)