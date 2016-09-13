颱風來襲前搶舖路 男子跌坐遭2度灼傷

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颱風越來越接近台灣，有工程單位搶在風雨來襲前，進行舖路作業，造成苗栗縣竹南鎮52歲陳姓男子徒步經過施工路段，不慎跌坐在地，手腳遭2度灼傷，所幸無生命危險。

苗栗縣消防局今天指出，竹南消防分隊12日接獲通報，竹南鎮育才街92巷有民眾遭到燙傷，隨即派遣救護車前往搶救，抵達現場發現該路段正在進行舖路工程，只好以「倒車」方式進入巷弄，方便救人。

竹南消防分隊分隊長林勁志表示，接觸到傷患時，發現他跌坐在地，手腳都已「沾滿柏油」，表情痛苦，因此救護人員先協助清洗傷口，再把傷患抬上救護車送往醫院急救。

遭到燙傷的陳男表示，從醫院洗腎徒步返家途中，工程單位剛好在家門前噴灑柏油，尚未鋪上瀝青封層，腳突然「絆倒」，又穿著短褲，用手和膝蓋支撐身體，當場被燙傷。

陳男被送到醫院，手掌和膝蓋都還沾滿柏油，醫生得先施打麻醉，再用鐵刷清除油漬，初步判斷為2度灼傷，所幸經過治療已無大礙，目前已返家休養。1050913

(中央社)