王麗雅扮妮可羅賓 為伊林找動漫人才
伊林娛樂近日觸角延伸到動漫界，名模王麗雅Cosplay成「航海王」裡的妮可羅賓，為「2016 伊林娛樂次元英雄璀燦計畫」找尋動漫人才。
伊林娛樂昨天在西門町意舍舉行造勢記者會，伊林黑珍珠運動名模王麗雅COSPLAY動漫「航海王」角色妮可羅賓。王麗雅得知要扮成妮可羅賓，心情相當興奮，造型要求非常仔細，不管是髮型長度、鞋子等細節都很仔細，希望完整呈現漫畫中角色。
「2016 伊林娛樂次元英雄璀燦計畫」由伊林娛樂及咪咕動漫有限公司合作，發掘培養動漫界潛力新秀，提供熱愛動漫創作者一展長才平台，推廣台灣文化創意實力與世界接軌。
伊林娛樂董事總經理陳婉若表示，伊林一直想選出動漫界、COS界、原創漫畫界優秀人才，將軟實力優秀孩子推上國際舞台。
「2016 伊林娛樂次元英雄璀燦計畫」分3大組別，喜愛繪畫創作者「原創次元英雄組」作品投稿截止日為10月1日。妝點心愛cos角色且具個人特色的「COS次元英雄組」報名截止日為14日。聲音獨特的「聲優次元英雄」報名截止日為14日。
預賽入選名單定21日公布，台灣決賽預計10月2日在三創園區5樓舉辦，評審由知名動漫界、COS界、聲優界的專家擔任。1050913
(中央社)
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