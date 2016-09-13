林全赴立院施政報告 藍團靜坐表達抗議

行政院林全今天到立法院進行施政報告，就在進行報告時，多數中國國民黨立委，因不滿新政府施政，直接就坐在主席台前，高舉抗議標語，表達訴求。

立法院今天是新會期開議日，在林全施政報告前，國民黨立法院黨團，來到議場內舉抗議標語，高喊「官員耍寶，台灣不飽，施政軟趴趴，台灣被打趴，內閣不改組，林全就下台」等口號，隨後便直接席地而坐，進行一場「無聲的抗議」，但未中斷或阻撓林全的施政報告。1050913

(中央社)