虐殺貓咪斑斑 陳皓揚認錯盼從輕量刑

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前台灣大學澳門籍學生陳皓揚涉嫌殺死貓咪斑斑，台北地方法院今天開庭審理。庭末，陳皓揚以日前出庭被人毆打受傷為由，稱自己已得到教訓，希望法官從輕量刑。

台北市文山區餐廳「動物誌」8月2日透過臉書粉絲團，PO上店貓「斑斑失蹤」訊息，並放上路口監視器錄影畫面，希望大家一起協尋。

文山第二警分局接獲店家報案後，經過動保團體指認，發現凶手就是虐殺溫州街流浪貓「大橘子」，遭檢方起訴的陳皓揚。

台北地院於8月16日首度開庭審理貓咪大橘子遭虐殺一案，當時審判長葉力旗詢問陳皓揚，是否坦承犯行時？陳皓揚皆認罪，對於相關事證、台大動物醫院動物法醫解剖報告書等證據，也表示「無意見」。

陳皓揚當時說，自己有心理上的疾病，控制不了殺貓的衝動，他在看到大橘子的蹤影時才忍不住犯案，法官審理後諭知提高新台幣15萬元，共20萬元保金、限制出境。

斑斑案部分，台北地院今天開庭審理，陳皓揚在親友陪同下出庭，法官詢問陳對於犯罪事實與相關證據等有無意見，陳看著螢幕上撥放的內容，坦承犯行也說無意見，法官諭知22日下午3時30分，斑斑案與大橘子案併案開庭審理。

庭末，陳皓揚向法官說，上次開庭時因與民眾發生推擠、被毆打，有所受傷，自己已深刻反省也得到教訓，希望法官從輕量刑。1050913

(中央社)