虐殺貓咪斑斑 陳皓揚認錯盼從輕量刑
前台灣大學澳門籍學生陳皓揚涉嫌殺死貓咪斑斑，台北地方法院今天開庭審理。庭末，陳皓揚以日前出庭被人毆打受傷為由，稱自己已得到教訓，希望法官從輕量刑。
台北市文山區餐廳「動物誌」8月2日透過臉書粉絲團，PO上店貓「斑斑失蹤」訊息，並放上路口監視器錄影畫面，希望大家一起協尋。
文山第二警分局接獲店家報案後，經過動保團體指認，發現凶手就是虐殺溫州街流浪貓「大橘子」，遭檢方起訴的陳皓揚。
台北地院於8月16日首度開庭審理貓咪大橘子遭虐殺一案，當時審判長葉力旗詢問陳皓揚，是否坦承犯行時？陳皓揚皆認罪，對於相關事證、台大動物醫院動物法醫解剖報告書等證據，也表示「無意見」。
陳皓揚當時說，自己有心理上的疾病，控制不了殺貓的衝動，他在看到大橘子的蹤影時才忍不住犯案，法官審理後諭知提高新台幣15萬元，共20萬元保金、限制出境。
斑斑案部分，台北地院今天開庭審理，陳皓揚在親友陪同下出庭，法官詢問陳對於犯罪事實與相關證據等有無意見，陳看著螢幕上撥放的內容，坦承犯行也說無意見，法官諭知22日下午3時30分，斑斑案與大橘子案併案開庭審理。
庭末，陳皓揚向法官說，上次開庭時因與民眾發生推擠、被毆打，有所受傷，自己已深刻反省也得到教訓，希望法官從輕量刑。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。