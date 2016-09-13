越南同意將8海盜引渡到大馬受審

我要評比

8名印尼籍海盜去年劫持1艘馬來西亞油輪，被馬來西亞海軍施壓威脅、逃往越南海域後落網。馬方要求越南將這些海盜引渡到馬來西亞受審，昨天獲得越方同意。

馬來西亞油輪「Orkim Harmony」號，載運6000噸油料，去年6月從馬來西亞麻六甲前往大馬另一港口，途中被8名持槍的印尼籍海盜劫持。這些海盜隨後遭到馬來西亞海軍發現與施壓，轉乘救生艇逃往越南海域，但後來遭越南海警逮捕。

馬來西亞內政部先前致函要求越南將這8名海盜引渡到馬國受審。

越通社新聞網站今天報導，河內市法院昨天召開會議，決定同意馬來西亞的要求，將把這8名海盜引渡到馬國，海盜的相關隨身物品也交給馬方處理。1050913

(中央社)