台日學生攜手 製作風力發電機
為了讓學生加強國際交流，台科大鼓勵學生參加國際營隊，並與日本大學生合作組隊參加專題競賽，在有限材料下，親手設計和製作出風力發電機。
台灣科技大學機械系學生日前赴日本參加2016風力發電國際專題研習營，與日本大阪工業大學學生組隊，參與專題競賽，每個團隊需在有限材料下設計，並利用3D列印技術製作風機葉片，且製作基座結構及提升風機效率的集風罩，合作製作出風力發電機。
台科大機械系學生江忠穎說，有機會和日本學生一起製作風力發電機是很難得的經驗，他觀察到日本學生做事嚴謹、思緒縝密，到遇到問題時，日本學生需要較長時間思考才知道如何動作，台科大學生則馬上動手解決問題。
台科大機械系學生吳睿騰指出，之前從沒做過風力發電機，但在學校時常接觸設計及加工，基礎實作能力扎實，與日本學生團隊合作激出許多創意火花，台科大學生普遍英文程度較日生好，而日本學生遇到困難堅持不懈的精神，很值得台灣學生學習。
台科大校長廖慶榮表示，台科大鼓勵學生參與國際專題研習營，希望透過國際專題，讓學生有機會參與跨國合作實作計畫，此次從設計、製作和組裝完成機械工程專題競賽，事先體驗未來國際化的實作環境，對學生來說是很難得的機會。1050913
(中央社)
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