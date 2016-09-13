地方教師工會籲年金改革世代共榮

多個地方教師工會組織今天在台北召開記者會，呼籲年金改革方案應「世代共存共榮」，並希望公教團體不要互相抹黑，重建教師的尊嚴。

包括台北市教師職業工會、宜蘭縣教師職業工會等18個地方教師組織，一同連署、支持全國教師工會總聯合會（全教總）提出的年金改革方案，即成立新基金，讓已退教師補繳，以達到「年輕人不白繳、中世代領得到、已退休者領得久」，顧及世代正義。

屏東縣教育產業工會理事長黃莆田表示，近來部分公教團體年金改革的文宣，造成地方教師困擾、世代分裂。全教總提出的方案都是民主討論產生的，不是一人或少數人可以掌控。他並認為部分團體不斷抹黑全教總，只是為了吸收會員，不是真正把重心放在年金改革。

基隆市教師職業工會秘書長李啟嘉表示，年金改革應追求世代扶助和共榮，不是透過抹黑、攻擊，最後使社會大眾不諒解，讓教師無路可走。他呼籲各團體應提出具體方案，而不是只做混水摸魚的人身攻擊。

全教總本月7日正式宣布，退出總統府國家年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。1050913

(中央社)