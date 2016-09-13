地方教師工會籲年金改革世代共榮
多個地方教師工會組織今天在台北召開記者會，呼籲年金改革方案應「世代共存共榮」，並希望公教團體不要互相抹黑，重建教師的尊嚴。
包括台北市教師職業工會、宜蘭縣教師職業工會等18個地方教師組織，一同連署、支持全國教師工會總聯合會（全教總）提出的年金改革方案，即成立新基金，讓已退教師補繳，以達到「年輕人不白繳、中世代領得到、已退休者領得久」，顧及世代正義。
屏東縣教育產業工會理事長黃莆田表示，近來部分公教團體年金改革的文宣，造成地方教師困擾、世代分裂。全教總提出的方案都是民主討論產生的，不是一人或少數人可以掌控。他並認為部分團體不斷抹黑全教總，只是為了吸收會員，不是真正把重心放在年金改革。
基隆市教師職業工會秘書長李啟嘉表示，年金改革應追求世代扶助和共榮，不是透過抹黑、攻擊，最後使社會大眾不諒解，讓教師無路可走。他呼籲各團體應提出具體方案，而不是只做混水摸魚的人身攻擊。
全教總本月7日正式宣布，退出總統府國家年金改革委員會，理由是年改會無法澄清誤解，任委員人格受辱，導致社會對立和族群撕裂，不再抱有期待。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。