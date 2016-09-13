預置抽水機防颱 高市山區預撤慢性患者
高市府預防莫蘭蒂颱風可能帶來大雨，水利局已在易淹水地區預置百台抽水機，桃源區也通報復興等3里慢性病患者下山，以免影響就醫。
水利局預置的抽水機集中在旗山、橋頭、鼓山和茄萣、永安一帶地勢低窪地區，總預置抽水機逾100台。
為了防範莫蘭蒂颱風，市府已召開災害防救準備會議，市府秘書長楊明州要求各單位再次確認防颱準備工作並請民眾做好防颱措施。
水利局要加強巡視轄內河川、海堤、區域排水及下水道系統等系統，確保功能正常運作；民政局、社會局協助區公所，尤其土石流災害潛勢地區保全對象，以及獨居老人、孕婦等弱勢對象通報提早下山。
工務局、捷運局巡查轄管工地圍籬等設施安全，勞工局也要通報施工單位固定圍籬及機具。海洋局通知漁港、漁會及漁船避免出港等。
桃源和六龜區有不少是土石流潛勢區，桃源區長謝英雄表示，已通報復興、拉芙蘭和梅山3里的慢性病患者、孕婦要在下午前下山依親或寄宿，以免影響就醫。1050913
(中央社)
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