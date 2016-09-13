邱吉爾肖像躍上英鈔 新版5英鎊上路

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二次大戰時期英國首相邱吉爾（Winston Churchill）肖像躍上今天開始流通的新版5英鎊塑膠鈔票，新鈔的耐用性和防偽功能皆提升。

法新社報導，英國央行英格蘭銀行（BOE）將初步發行4億4000萬張印有邱吉爾肖像的新版5英鎊鈔票，英銀總裁卡尼（Mark Carney）形容邱吉爾是「歷來最偉大的政治家之一」。

新鈔印有邱吉爾肖像，以及他二戰期間對國會演說的一句名言「我能奉獻的別無他物，只有熱血、辛勞、眼淚和汗水」。

鈔票上還有英國國會大廈和大笨鐘圖案，大笨鐘指著下午3時，約是邱吉爾1940年5月13日發表演說的時間。

新鈔據說更加耐用，這是英格蘭首度採用聚合物印製鈔票，它是一種蘇格蘭、澳洲與加拿大都已採用的塑膠薄膜。

邱吉爾二戰期間以過人毅力與智慧帶領英國度過難關，被視為英國史上傑出領導人，1965年以90高齡辭世，英國政府給予最高層級的國葬（State Funeral）厚葬，女王伊麗莎白二世並出席葬禮。（譯者：中央社盧映孜）1050913

(中央社)