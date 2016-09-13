邊開邊吐 男子酒駕醜態全都錄
陳姓男子日前酒後駕駛上路，邊開邊開車門嘔吐，隨後撞倒路旁停車告示牌，在駕駛座睡著，直到警員前往叫醒，酒測值超標，酒駕沿路醜態被路口監視器全都錄，陳姓男子百口莫辯。
高雄市警方日前接獲報案指稱，有男子疑酒駕肇事。
警方抵達現場發現1輛黑色自小客車撞倒路旁停車告示斜停於路旁；警方上前發現車內充滿濃厚酒味，駕駛座上陳姓男子疑不勝酒力睡著，警方花30多分鐘才請下車。
陳姓男子癱軟坐在路旁，面對警方詢問肇事過程，矢口否認酒駕肇事，辯稱只是停在路旁休息。
警方調閱沿路監視器調查事發過程發現，陳姓男子駕駛自小客車疑不勝酒力停在路中央，打開駕駛座車門後，「跌」出車外狂吐，再上車又再下車嘔吐，來回幾次後，不久便撞倒路旁停車告示牌。肇事後，陳姓男子在駕駛座睡著，直到警方到場叫醒他。
警方對陳姓男子酒測，酒測值超標，依公共危險罪移送法辦。1050913
(中央社)
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