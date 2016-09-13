桃機一航女廁水管脫落 候機室走道積水
強颱未登陸，桃機先淹水，桃園機場公司今天說，一航廈B1候機室女廁水管脫落，造成B1及B1R候機室部分走道積水，已搶修。
強烈颱風莫蘭蒂逼近，桃園機場先出狀況，第一航廈B1候機室女廁今天上午6時30分爆水管，大量自來水直接淹到B1及B1R的候機室及電梯，機場人員獲報立即搶修復原。
桃園機場公司今天指出，上午6時30分，第一航廈B1候機室女廁內，由於兩牆壁間之清水給水管脫落，造成B1及B1R候機室部分走道積水，機場公司發現後隨即關閉供水，並立即動員搶修，候機室使用不受影響。
不過，對於颱風未來，桃機先淹水，民眾是直搖頭，認為桃機還有很大的成長空間，也說，若是常常這樣漏水或淹水，真的不是很好。1050913
(中央社)
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