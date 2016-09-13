颱風莫蘭蒂來襲 高雄港疏散船舶避風

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颱風莫蘭蒂海陸警報齊發，高雄港務分公司防颱應變中心今天上午8時30分一級開設嚴加戒備，午後並將啟動船舶疏散避風機制，籲請航商轉知船員及早做好防颱準備。

高雄港務分公司說，莫蘭蒂颱風已發陸警，暴風圈進逼高雄，請高雄港外錨區船須於下午3時前完成疏散，繫浮筒船須於下午4時前完成淨空。

高雄港務分公司又說，逾3萬總噸貨櫃船、逾5000總噸危險品船須於下午5時前完成出港避風。另外，高雄港30、104及105號碼頭靠港的5000總噸以下危險品船也須淨空。 1050913

(中央社)