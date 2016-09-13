朴寶劍收視率破20% 履行承諾協調中

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南韓演藝經紀公司Blossom娛樂今天透露，旗下演員朴寶劍曾承諾，電視劇「雲畫的月光」收視率如突破20%，將在首爾光化門廣場舉行粉絲簽名會，為此正與劇組等各方協調中。

南韓「體育朝鮮」報導，朴寶劍曾許下收視承諾，若KBS 2TV電視劇「雲畫的月光」的收視率突破20%，將在首爾光化門廣場舉行粉絲簽名會。

昨晚「雲畫的月光」播出第7集，收視率高達20.4%。

劇組相關人士表示，由於要與光化門協調場地，還要顧及電視劇拍攝日程，有很多方面都需要討論準備，因此暫無確定的事項。

目前，劇組還在趕著拍攝，朴寶劍也正專注於拍戲。因此極有可能在電視劇快殺青的時候履行上述承諾。

電視劇「雲畫的月光」為古裝劇，描述女扮男裝入宮當小太監的「洪樂?」（金裕貞飾）與朝鮮王朝王世子「李韺」（朴寶劍飾）之間的愛情故事。在第7集中，王世子李韺向洪樂?真情告白，兩人浪漫接吻，讓觀眾心動不已。1050913

(中央社)