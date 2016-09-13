藍營縣市長16日赴北京 為觀光僵局破冰

苗栗縣長徐耀昌對爭取陸客到「有九二共識」的縣市觀光旅遊，表示樂觀其成。（陳慶居攝）

苗栗觀光旅遊代言人「貓裏喵」，參加吉祥物票選目前排名第二，縣府呼籲踴躍投票支持。（陳慶居翻攝）

兩岸「九二共識」成了影響陸客來台觀光旅遊的癥結，藍營縣市首長有意於16日赴北京找國台辦高層「叩關」，爭取陸客到這些縣市旅遊，苗栗縣長徐耀昌對此表示「樂觀其成」，將有助化解觀光產業危機，同時行銷苗栗的農特產品。

苗栗縣長徐耀昌今天上午主持國語文複賽成績優秀師生頒獎典禮時，作上述表示。據悉，內政部也正針對南投、苗栗、新竹及花蓮等多位縣長赴北京行程，進行審查中。

徐耀昌指出，對南投縣長林明溱等人爭取大陸觀光客到「有九二共識」縣市旅遊，他樂觀其成，畢竟苗栗有好山好水，今年更獲雙國際慢城認證，觀光發展潛力無窮，若有更多陸客包括旅行團或背包客來苗觀光旅遊，自可活絡觀光休閒產業，同時促使產業升級。

另方面，也藉由接觸國台辦高層的機會，行銷苗栗各種農特產品，有助增加農友收益。

而苗栗票選出「貓裏喵」作為觀光產業吉祥物，目前正值全國吉祥物票選PK賽期間，貓裏喵目前排名第二，徐耀昌也呼籲大家踴躍投票支持。貓裏喵代表保育類的石虎，也象徵山城對生態保育的重視。

(中時)