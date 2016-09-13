陳俊生神復合舊愛 女友小腹隆起疑有孕？

陳俊生疑與女友火速復合。(圖/本報系資料照)

陳俊生雖然淡出演藝圈多年，不過感情話題遠遠勝過事業，之前因為花邊新聞不斷，才讓女友揚言「分開一陣子，對大家都好」，不過不到一個月的時間，兩人不僅驚傳復合，女友還被拍到小腹微凸，散發濃濃孕味。

陳俊生去年和女友到陽明山開趴，女友竟跟記者自曝年底將舉辦婚禮，未料卻被陳俊生一句「喝多了」打槍，隨後更驚傳兩人分手，不過根據《蘋果日報》報導，兩人被拍到在東區共進晚餐，感情疑似死灰復燃，另外女友一甩以往穿衣風格，竟改穿寬鬆衣服、平底鞋出門，而且小腹還微微隆起，疑似已懷有身孕，對此陳俊生則是嚴加否認，女友更是四兩撥千金表示「哪知道有沒有懷孕」。

對於兩人是否已和好如初?Yvette表示兩年半的感情不可能說斷就斷，表示目前僅是過渡期，至於是否還愛著男友，她則表示不愛怎會在一起，對此陳俊生似乎不願透露太多細節，僅表示「就吃個飯，沒什麼」。

(中時電子報)