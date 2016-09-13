卜睿哲：北京可能不讓台灣與會ICAO

美國資深兩岸學者卜睿哲當地時間12日表示，北京這次可能讓台灣無法與會國際民航組織，因為這將在台灣造成政治衝擊。中央社記者廖漢原華盛頓攝 105年9月13日

美國資深兩岸學者卜睿哲今天表示，北京這次可能讓台灣無法與會國際民航組織，因為這將在台灣造成政治衝擊。

前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush），主持完學者林夏如的智庫演說後，就媒體提問表達上述看法。

台灣至今未收到國際民航組織（ICAO）大會的邀請函，卜睿哲認為，北京可以繼續施壓或不發邀請，以世界衛生大會（WHA）為例，台灣等到很晚才收到邀請，北京這次可能讓台灣與會國際民航組織無法實現，因為這將在台灣造成政治衝擊。

卜睿哲指出，總統蔡英文已努力回應九二共識，問題是北京不肯接受。他質疑，北京為何要提出蔡總統在台灣政治情況下，不會接受的要求？

卜睿哲表示，蔡總統已努力回應這個議題，問題是北京不肯接受她提出看似可臆測的答案。他質疑，為何會如此？北京為何要提出蔡總統在台灣政治情況下，不會接受的要求？而他們大概已經知道結果。

他說，北京過去曾對民進黨政府有疑慮，他們以為前總統陳水扁只會做4年，並持續和他們認為可以成為朋友的對象打交道，現在沒人知道中國國家主席習近平在想什麼。

對於蔡總統的雙十國慶談話，卜睿哲指出，不清楚蔡總統會講什麼，這是個機會，大陸方面曾說這是重要的演說，但蔡總統有很多機會可對此提供再保證。1050913

(中央社)