蘭嶼下午停班停課 強颱莫蘭蒂停班停課一覽表

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強颱莫蘭蒂（中）即將侵襲台灣。（中央氣象局）

中央氣象局13日8時30分，發布強颱莫蘭蒂陸上颱風警報。台東縣蘭嶼鄉率先宣布今天下午停止上班、停止上課，另有宜蘭縣慧燈中學今天下午停班停課。東華大學、慈濟大學、台灣觀光學院、台東大學、宜蘭慧燈中學宣布明(14)日停課。

以下為行政院人事行政總處公布的13日停止上班及上課情形：

北部地區

基隆市 今天照常上班、照常上課。

臺北市 今天照常上班、照常上課。

新北市 今天照常上班、照常上課。

桃園市 今天照常上班、照常上課。

新竹市 今天照常上班、照常上課。

新竹縣 今天照常上班、照常上課。

中部地區

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

臺中市 今天照常上班、照常上課。

彰化縣 今天照常上班、照常上課。

雲林縣 今天照常上班、照常上課。

南投縣 今天照常上班、照常上課。

南部地區

嘉義市 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣 今天照常上班、照常上課。

臺南市 尚未宣布消息

高雄市 尚未宣布消息

屏東縣 尚未宣布消息

東部地區

宜蘭縣 今天照常上班、照常上課。

花蓮縣 今天下午照常上班、照常上課。

臺東縣 今天照常上班、照常上課。

蘭嶼鄉: 今天下午停止上班、停止上課。

外島地區

澎湖縣 今天照常上班、照常上課。

連江縣 今天照常上班、照常上課。

金門縣 今天照常上班、照常上課。

(中時電子報)