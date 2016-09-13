威懾美 防干擾 陸轟6K掛彈赴西太平洋

中國空軍12日組織轟炸機、戰鬥機，預警機與加油機等多型戰機，飛經巴士海峽赴西太平洋進行遠海訓練。圖為轟6K轟炸機赴西太平洋訓練的畫面。（圖/中新社）

圖為蘇-30戰機進行海上空中加油的畫面。（圖/中新社）

中俄已於12日在中方主導下，首度以南海艦隊兵力為主，在廣東湛江以東海空域，展開將延續至19日的「海上聯合－2016」大規模軍演。而美國為了貫徹「亞太再平衡」戰略，也選在12-23日，在西太平洋關島海域與馬里亞納群島靶場（Marianas Island Range Complex）附近，舉行名為「勇敢之盾－2016」（Valiant Shield 2016）的大型海上軍演。

中新社指出，近年來，由於菲律賓等國不斷在南海生事，加上「域外」國家介入，使得這次南海演習變得十分敏感，料將吸引一些國家的窺探。而中國空軍12日組織了轟-6K、蘇-30、預警機與加油機等多型戰機，飛經巴士海峽，赴西太平洋進行遠海訓練。《新浪網》軍事評論指出，在雙方演習登場之際，中國空軍主力經巴士海峽前往西太平洋訓練，不僅是為中俄軍演護航，也藉此向美軍發出嚴厲的警告。

另一方面，《鳳凰網》指出，這次訓練是中國轟-6K轟炸機首度掛載AKD-20空射巡弋飛彈亮相，而這種強強聯合的搭配出現在西太平洋，目的只有一個，那就是威懾美國航母。

《新浪網》軍事評論指出，美軍這次在其亞太軍事大本營關島周邊軍演，將藉助島上的駐紮力量，包括攻擊型核潛艇、超過1.8萬美軍，以及來自美國海軍、空軍與海軍陸戰隊的180架左右軍機參與。因此，無論是作戰實力或規模，都是空前的。而對美軍練兵，中國當然不能漠視，與往年一樣，不但會派艦艇就近監視，這次還特別派出空軍戰機編隊，前往西太平洋進行綜合訓練，目的很可能有二：一是向美軍展示實力，表明中國關注「勇敢之盾」軍演；二是在中俄軍演與美軍軍演之間劃清界線，以防美軍越界干擾中俄軍演。

圖為中國殲-11戰機飛赴西太平洋訓練的畫面。（圖/中新社）

評論指出，非常值得關注的，就是這次中國空軍只透露了參加訓練的機種，包括轟炸機、殲擊機、預警機與加油機等多型戰機，但並未公開數量。這次參加的機種包括執行遠端對海打擊的轟-6K戰略轟炸機、用以護航及對海攻擊的蘇-30戰鬥轟炸機、用以護航的殲-11B型戰鬥機，用以預警、偵察和打電子戰的空警-200預警機，還有為機群空中加油，以延長巡邏半徑的伊爾-78空中加油機。

而從參訓機型數量分析，應該有2架轟-6K戰略轟炸機、4架蘇-30MKK或殲-11B戰機、一架空警-200預警機，還有一架伊爾-78空中加油機，而整個參演群可能由8架戰機組成。

而從巡邏保障來看，轟-6K戰略轟炸機與空警-200預警機的作戰半徑，都能覆蓋關島附近海域，因此不需要空中加油，而伊爾-78所要保障的，主要是蘇-30戰機和殲-11B戰機，因此只需要一架就夠了。

從中俄「海上聯合-2016」軍演，到美軍「勇敢之盾－2016」演習，顯示的是世界超級強權在亞太的新對抗，也意味西太平洋不平靜。中俄想藉這次軍演震懾「域外勢力」對中國南部海域的強力干預，而美軍也要借這次大規模演習，表明絕不會離開相關海域。因此今年9月，相關地區的火藥味很濃。

(中時電子報)