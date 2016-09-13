疑受憂鬱症所苦 高職女墜樓手腳骨折

16歲楊姓女高職生長期受憂鬱症所苦，今（13）日上午6時許與父親一起在新北市板橋區縣民大道三段8樓住家用餐，楊女突然往陽台奔跑一躍而下，楊父想要制止也來不及，楊女墜樓後四肢骨折，所幸意識清楚、無生命危險，仍在亞東醫院治療中。

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(中時)