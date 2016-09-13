自造者嘉年華 新北市變身Maker遊戲工廠
發揮創意熱愛動手做的自造者（Maker）浪潮席捲全球，新北市府10月29、30日邀請超過百位國內外創客舉辦「新北自造嘉年華」，每位自造者將帶著自己創作的產品和其他自造者交流，打造新北市府變身為Maker遊戲工廠，當天也有不少企業主動出擊，尋找合作對象。
新北市勞工局長謝政達今在市政會議提出「自造者新時代、職訓再進化」專題報告，他表示，一般民眾對「自造者」一詞感到陌生，事實上代表的是一種實作精神，不再以單純的消費行為滿足需求，動手實做展現創新，並透過網路分享，每個人都能成為自己的生活設計師。
新北市長朱立倫表示，過去農業社會，每個人都是Maker，想吃什麼、穿怎樣的衣服，全都靠自己動手做，小朋友也是利用竹子、鐵絲或紙張手作童玩，如今市府從基礎教育到技職教育注入自造者概念，培養自造者能力成為工作，再逐漸成為自造者市場經濟。
謝政達說，過去職訓概念多是為了成為工廠員工召開相關課程，現在則是「職訓再定位」，開辦自造者職訓課程培養民眾動手做的能力，此外，更與文化、客家局合作創造傳統技藝特色空間，爭取空間設置可供民眾自由使用機具的「工具圖書館」。
(中時)
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