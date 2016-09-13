六福村中秋好康 身分證2個0享399元暢遊價
中秋節連續假期15日登場4天，六福村主題樂園加碼大玩身分證幸運號，原價1,299元水陸雙樂園門票，有兩個0就享暢遊價399元。
六福村主題樂園表示，是符合資格的遊客，15日至18日持本人有照身分證件如身分證、健保卡、駕照都可享有優惠，尤其六福水樂園只開放至18日，暑假還沒玩到水的民眾可把握最後4天。
暑假、夏天近尾聲，六福村為搶最後一波「熱」潮，六福村主題樂園除對一般民眾推出水、陸雙享日夜暢遊優惠價799元，也大舉降價爭食大專生、軍人客層，即日起至18日水、陸雙樂園暢遊門票現役軍人只要199元、大專生699 元，各約15折、53折。六福村表示，同時段並擴及軍人同行親友，最多4人優惠價699元。
六福村強調今年暑假期間大玩科技娛樂，全新推出的虛擬(VR)大怒神體驗空間，結合遊樂設施「大怒神」、台灣三星電子的Gear VR及智慧手機、跨視代科技的虛擬實境技術，遊客透過360度全景無死角的影音震撼，直接體驗從高空中瞬間掉落的刺激快感；還有全新打造的全台首座數位互動體感劇院「5D哈比哈妮大冒險．魔宮奪寶」，遊客只要戴上3D眼鏡坐在動感座椅，就能透過體感互動技術以真實拳頭打擊螢幕裡的惡龍。
(工商)
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