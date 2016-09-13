北市取消教師會務假 全教總批打壓

台北市教育局昨天宣布以「轉型正義」等理由，取消台北市教師會會務假。全國教師工會總聯合會（全教總）理事長張旭政表示，會務假並非於法無據，呼籲北市府依慣例，核給會務假。

北市教育局昨天發出新聞稿指出，核給教師會幹部每週固定結束的會務假，導致市府每年需支付高達千萬元的代課費用，遭監察院糾正。北市府為落實轉型正義，不再核給教師會固定減授課時數的會務假。

「毀約毀諾是哪門子轉型正義？」全教總理事長張旭政說，教師會有法定任務，包括與各級機關協議教師聘約、研究並協助解決各項教育問題等，不給會務假就是在打壓教師組織。

張旭政呼籲北市府依過去慣例，核予台北市教師會會務假。他並認為真正的轉型正義，應推動修法，在「教師法」內明定會務假，而在法律未明定前，以聘約協商即是符合法律規定的處理方式，市府不應任意毀約。

全國教育產業總工會（全教產）昨天也以聲明指出，台北市教師會既然是依法成立的教師組織，有法定職責與任務。並質疑北市府未經協商，片面取消會務假，「莫非要藉此剷除台北市教師會，讓台北市的教育環境沒有教師監督的聲音？」1050913

(中央社)