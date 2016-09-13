友邦挺台信函連署中 將送聯國秘書長

我要評比

第71屆聯合國大會13日開議，外交部公布做法，將洽請友邦致函聯合國秘書長潘基文，表達台灣參與必要性及急迫性。駐紐約經文處將在連署告一段落後，再決定致送時機點。

聯大明天開議，總辯論從20日至26日，是總統蔡英文就任後首次，也是兩岸在5月世界衛生大會（WHA）後，另一外交場域角力。

尤其是國際民航組織（ICAO）年會緊接著登場，外交部經過沙盤推演，決定採取穩健做法，除繼續前政府有意義參與聯合國專門機構外，將洽請友邦駐聯合國常任代表替台灣致函聯合國秘書長。

有別於前總統陳水扁2007年以總統身分將台灣「入聯」申請書致函潘基文，外交部今年做法較溫和，改採友邦替台發聲，而且不強調「入聯」，而是彰顯台灣對國際社會的「有意義貢獻」。

潘基文年底即將卸任，下屆秘書長遴選作業如火如荼進行中，潘基文上次退回阿扁信函，曾引發風波，這次會如何處理信函，值得觀察。

駐紐約台北經文處已洽請友邦展開聯署作業，將待連署國家達一定數目後，再委由友邦常代擇期將信函致送潘基文。過去史瓦濟蘭及索羅門駐聯合國常任代表曾替台灣轉交信函給聯合國。

另外，在聯大及總辯論期間，政府將繼續洽請友邦替台灣發言，包括籲請聯合國正視台灣2300萬人民參與聯合國專門機構的基本權利，尤其是世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等。

同時配合聯合國落實「2030永續發展目標」，駐紐約辦事處15日將與貝里斯、帛琉駐聯合國代表團及聯合國系統學術理事會，共同辦理「參與及落實2030永續發展議程，來自台灣與其他國家的範例」國際研討會，透過研討會彰顯台灣積極參與聯合國相關發展進程的努力和實質貢獻。1050913

(中央社)