歧視同志法案惹議 北卡州看不到NCAA賽
北卡羅來納州通過可能導致男女同志、雙性戀與跨性別者（LGBT族群）遭受歧視的法案後，全美大學體育聯盟（NCAA）宣布更改2016-17學年度7項錦標賽事的舉辦地點。
美聯社報導，全美大學體育聯盟今天宣布，理事會做出上述決定，是「因為該州採取的一連串行動涉及民權保護問題」。
根據「今日美國報」（USA Today）網站，全美大學體育聯盟引用「限制民權保護的州法」為例，並強調其舉辦的錦標賽事必須宣揚「包容全體大學運動員、教練、行政人員和球迷的氛圍」。
全美大學體育聯盟主席艾默特（Mark Emmert）在聲明中說：「公平性不僅是攸關參與大學運動的機會，甚或是參與錦標賽。」
他說：「我們肯定為賽事提供安全及尊重環境的價值，也盡可能讓大學運動員、球迷和每個參與錦標賽的人享有最棒的體驗。」
LGBT運動人士、同性戀運動員維權網站Outsports共同創辦人齊格勒（Cyd Zeigler）說，這項舉措是朝著正確方向前進的一大步，不過全美大學體育聯盟仍有更多努力的空間。
齊格勒表示：「全美大學體育聯盟的宣布讓我感到驚訝，也受到鼓舞。」
他說：「由於權力有限加上官僚體制阻礙這類改變，他們一度放棄這項作法。如今採取這項舉措，他們必須進一步保護學生運動員和教練，禁止所有成員提出反LGBT的政策。」
齊格勒說：「將比賽場地移出北卡羅來納州很好，但這個組織仍有成員歧視LGBT族群。他們明年如何處置那些成員，將顯示他們對此的重視程度，或這只不過是公關手法。」（譯者：中央社劉文瑜）1050913
(中央社)
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