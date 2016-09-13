殲20戰機四川高原試飛 影片曝光

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中國大陸研製的殲20匿蹤戰機已開始在四川高原上試飛。大陸觀察者網12日上載了相關試飛影片。

這段影片約只有1、2秒，但可以看到1架殲20在高空飛掠而過，機底清晰可見。

影片說明指出，前些日子，殲20戰機已在稻城亞丁機場出現。亞丁機場位於四川省甘孜藏族自治州的稻城縣，位於海拔4411公尺，是大陸最高的機場。

殲20在亞丁機場出現的消息於2日傳出，期間有報導指出，有關方面是要為殲20進行高原試飛。

報導指出，相對於美國和俄羅斯，大陸擁有面積廣闊的青藏高原，有更便利的條件為第5代戰機累積完善的高原使用經驗。

據報導，四川鄰近西藏，殲20突然在當地現蹤，引起印度方面高度關注。1050913

(中央社)