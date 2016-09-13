廖世傑頒發墨學子華語能力測驗證書

中華民國駐墨西哥代表廖世傑於當地時間9日應當地台灣僑領所辦文成華語教育中心邀請，赴墨西哥州Metepec市參訪與中心進行華語教學合作的3所中小學並實地觀摩華語教學情況。

當天下午，廖世傑並赴中心主持墨西哥地區成人暨兒童華語文能力測驗（TOCFL）代理機構揭牌儀式及青少年華語文能力測驗成績證書頒授典禮。

當日另頒發華語文能力測驗代理機構認可銅牌予中心合作的3所中小學，以及頒發華語文能力測驗成績證書予21位學生。這項儀式計有墨西哥州Metepec市學生家長等約100人出席，會後並與中心師生家長熱烈交流，活動歷時約2小時結束。

廖世傑致詞表示，全球平均每5人有1人說華語，華語重要性與日俱增，而赴台灣學習華語的優勢在於台灣社會民主多元、言論自由及發揮創意等，除提供優良學習環境及正體字教學外，也可學習台灣守紀律及尊重多元文化，因此近年來台灣是墨國人民學習華語的首選。

廖世傑強調，台灣是墨國第9大貿易夥伴，亞洲對墨最大投資國之一，約有300家台商在墨國投資；而墨西哥除與美、加簽訂北美自由貿易協定外，也與歐盟及多個國家簽訂自由貿易協定，但對美依存度過高，應該分散市場增加對亞太地區的交流，而放眼中國大陸市場，台灣即可作為中介平台，協助墨西哥出口到亞洲，故亟須培養更多精通華語的人力資源，以不斷增進雙邊互利互補關係。

文成華語教育中心創辦人沈建興及楊瑞環夫婦熱心致力華語教學，創校8年以來，廣獲墨西哥州Toluca地區民眾支持，日漸茁壯，他們在推廣華語教學上屢見創新理念，除該中心自行招生外，更與當地中小學合作、派遣教師至他校教學，整體學生人數已達約800名，績效卓著。

文成華語教育中心也是中華民國政府在墨國推廣華語教學測驗以來目前唯一獲授權代理在墨國舉辦華語測驗的僑民海外文教事業。1050913

(中央社)